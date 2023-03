Magaly Medina no tuvo piedad al comentar sobre el ‘despido’ de Melissa Paredes de Panamericana TV, a quien no le renovaron el contrato y ahora se queda sin trabajo. La ‘Urraca’ le dijo sus verdades y consideró que el público le dio la espalda a la modelo.

“El día que a alguien se le ocurrió la descabellada idea como coanimadora de un programa para un público familiar en las mañanas, allí se jugó el todo por el todo. El día del estreno tuvo 0.0 es una cifra vergonzosa”, comentó la periodista en la edición del 8 de marzo de ‘Magaly TV La Firme’.

Por qué ‘botaron’ a Melissa Paredes

Magaly Medina especuló sobre las razones del canal para no renovar el contrato a Melissa Paredes. Según la ‘Urraca’, la decisión de la modelo de demandar a Lady Guillén habría pesado en esta decisión.

“Ahora no se le ocurre mejor manera que asesorarse de abogados angurrientos de fama y demandar a Lady Guillén, una compañera de su propio canal, por difamación, por unos audios que había expuesto sobre su hija. Ese tema que ella ya debería olvidar, que debería ser la más interesada en no recordarlo.... allí te estabas buscando tú solita la puerta de salida ” , comentó.

Magaly Medina también la criticó por haber usado el programa ‘Préndete’ como tribuna para defender a su pareja Anthony Aranda y lanzar sus dardos contra sus detractores “con la simpleza y ordinarez que siempre la caracterizó”.

“No hay nada peor que cuando uno no reconoce que el público te da la espalda. A ella no la saqué yo, no la sacaron sus vecinas, no la sacaron sus compañeras, a ella la sacó el público. Tu brillo ya está apagado, nadie lo apagó, no los productores, no el canal, no los críticos, lo apagaste tu sola”.

