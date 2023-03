Luego de dos meses, Melissa Paredes terminó su etapa en el programa ‘Préndete’, magazine de Panamericana TV. La actriz confirmó los rumores y anunció que no le renovaron su contrato de trabajo.

La exesposa de Rodrigo Cuba se pronunció EN VIVO este 8 de marzo:

“Toca decir cómo ha sido las cosas... si bien es cierto mi contrato termina el día viernes 10 de marzo y sí es verdad que se me iba a renovar, mi manager estuvo viniendo acá, pero se tomó una dedición de que ya no, sus razones (el canal) tendrá y se respeta”.

Melissa Paredes lamentó que el canal haya tomado esta decisión, cuando ella quería continuar como presentadora del magazine.

“Me llevo el mejor recuerdo, el mejor cariño, me han recibido con mucho cariño y con mucho amor. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que también escapan de las manos de la producción, que sí quería que me quede, pero son cosas que pasan, la televisión sigue, no se va a parar porque Melissa se va. ‘Préndete’ sigue aquí en Panamericana” , agregó.

