Fuertes declaraciones. Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al enviarle un fuerte dardo a las conductoras de “América Hoy”, Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes HOY lucieron unos polos con frases alusivas al Día de la Mujer. Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la modelo también utilizó sus redes sociales para enviarle ‘su chiquita’ a Magaly Medina.

“Feliz día de la mujer, aunque creo que es un día bastante hipócrita. Sorry, pero vivimos en un país tan machista, que nosotras mismas como mujeres somos las que criticamos, rajamos, vemos la paja en el ojo ajeno”, comenzó diciendo la también actriz mediante su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, la exesposa del ‘Gato’ Cuba hizo bastante hincapié en que hay muchas mujeres de la farándula local que atacan a otras, y luego se hacen “las defensoras de otras mujeres”, haciendo notable referencia a la popular ‘Urraca’, con quien se sabe tiene una riña desde que emitió su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“Y como dije, nos ponemos el polito, el lasito, pero nosotras mismas somos las que nos destruimos, no dejamos brillar a otras personas. No tienes que apagar la luz de alguien para tu poder brillar, es algo que deberíamos tener en cuenta todas. Sobre todo el hecho de criticar y autodestruir todos los días a una mujer, no te hace más mujer, sino al contrario”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR