Karla Tarazona se pronunció por la salida de Melissa Paredes , a quien Panamericana TV no le renovó el contrato y solo trabajará en el magazine ‘Préndete’ hasta este viernes 10 de marzo.

Tarazona resaltó que mantiene su misma posición respecto a los escándalos que ha protagonizado Melissa Paredes, pero comentó que pudo conocer otro lado de la actriz:

“ De repente no podamos compartir los mismos pensamientos, las mismas, costumbres, las mismas decisiones; sin embargo, el conocer a una persona el día a día, te hace conocer y ver un poco más. Una cosa es lo que se pueda ver en un programa de televisión, o a veces la careta que uno tiene para mostrarse ante los demás y no verse ante el mundo como una persona débil. He podido conocer un poco más de Melissa Paredes, no la que sale de televisión, sino la mujer, la mamá”.

La expareja de Christian Domínguez lamentó la decisión que tomó el canal de no permitir que Melissa continúe en el programa.

“Sí, me da mucha pena porque me hubiese encantando que te quedaras con nosotros, me hubiese encantando seguir compartiendo esos momentos. Quizás no seamos las mejores amigas, pero tenemos la misma meta, por nuestros trabajos, por nuestros hijos somos capaces de cualquier cosa. Decisiones que escapan de nuestros manos, que me gustaría que te quedes y que sigas compartiendo con nosotros”, sostuvo la presentadora de TV.

Melissa Paredes fulmina a Ethel Pozo en el Día de la Mujer

La actriz hizo referencia a los ‘mensajes’ que lució este miércoles la hija de Gisela Valcárcel, recordado que - alguna vez - la dejó mal luego de su ampay con Anthony Aranda, en el 2021.

“Feliz día a todas las mujeres y en realidad debería ser todo el año y no solo un día, porque claro, un día te pones el polito del Día de la Mujer y después la destruyes, así no es tampoco” , comentó la exesposa de Rodrigo Cuba, evidentemente indignada.

