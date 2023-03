Mario Vargas Llosa estuvo en el ojo público luego de ser captado en la lujosa boda de su nieta Josefina junto a su exesposa, Patricia Llosa. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la gran confianza que ambos mostraron en dicha celebración familiar. Al respecto, Magaly Medina no dudó en pronunciarse.

Todo se dio durante la última edición de su programa de espectáculos, donde se conocieron nuevos detalles del costoso matrimonio de la nieta del Premio Nobel de Literatura, ceremonia que se realizó en la Iglesia de San Pedro y la recepción en el Museo de Arte de Lima.

“Por eso los medios españoles han estado especulando mucho desde hace un tiempo (...) Ellos se llegaron a divorciar, pero ahora felices, parecían la pareja de la abuelo y la abuela, él siempre al costado de ella, él dándole la mano, ella agarrándole de su brazo para caminar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ no pudo evitar traer a colación a Isabel Preysler, expareja de Vargas Llosa. “Es como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido un capítulo, una pesadilla que no pasó, que no existió, que despertaron todos y Mario Vargas Llosa y Patricia seguían juntos”, agregó la periodista.

