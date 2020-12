La influencer María Pía Copello no quiso quedarse atrás e imitó el challenge del momento ‘Girls Like Me’ de Shakira. La exanimadora infantil sorprendió a todos sus seguidores en la redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la exconductora de Esto es Guerra compartió un video en donde se le ve bailando al ritmo de la popular canción.

“¿Creían que no me animaba? Tenía que hacer el ‘Girls Like Me’ Challenge porque me encanta la canción”, se lee en la publicación de la influencer.

En cuestión de minutos, el video se lleno de likes y de comentarios positivos.

La cantante colombiana Shakira ha hecho que miles de fanáticos realicen el challenge del éxito mundial “Girls like me” junto al grupo norteamericano Black Eyed Peas, en el que la intérprete de “Las caderas no mienten” mostró su figura de infarto y sus movimientos a sus 43 años, además de su habilidad como “skater”.

