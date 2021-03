Hace algunos días se inició en Tik Tok un reto que consistía en que los usuarios de esta plataforma relataran cuál había sido su experiencia más incómoda con un famoso. Muchos de ellos señalaron a María Pía Copello por no prestarles atención y hacerlos pasar un momento desagradable.

Es así que la exconductora de “Esto es Guerra” se refirió a lo ocurrido en una entrevista que acaba de ofrecer al diario Trome, en la que pidió disculpas a aquellas personas que la acusaron de no querer tomarse una foto cuando animaba el show de “María Pía y Timoteo”.

“La verdad me sorprendió, nada de lo que he hecho en mi vida ha sido con mala intención, hay cosas que no las reconozca para nada. Uno no controla la opinión de los demás ni la percepción que puedan tener, pero también quiero decir que no mucha gente ha vivido la experiencia de ‘María Pía y Timoteo’”, señaló.

“Con tantas presentaciones masivas en coliseos, centros comerciales, circos, cumpleaños y corriendo de un lado a otro, donde yo no he tenido vida durante casi siete años, y cumplir con todos al mismo tiempo para una foto era humanamente imposible”, precisó la exanimadora infantil.

“Me da pena, no tengo por qué no creerle a la persona que me llamó de lejos y yo ni siquiera escuché y pido las disculpas del caso, no ha sido apropósito ni malintencionado. Ya cuando pude manejar el show y no los empresarios, las cosas cambiaron porque al final de cada presentación salíamos unos cinco minutos para tomarnos las fotos en grupo”, finalizó sobre el tema.

De otro lado, María Pía Copello se mostró feliz por la publicación de su libro de cocina. “Es un ‘nuevo hijo’ y no puedo creer que junté 80 recetas. No es que haya seguido un curso (de cocina), sino que me gusta investigar, cocinar (...) Son recetas fáciles y saludables que las puedes incorporar en tu día a día para que las mamás no se compliquen”, explicó.

“No soy una experta en la cocina, hay gente que lo es, que tiene bastante experiencia, lo que hago son cosas fáciles, rápidas porque no me gusta estar tantas horas en la cocina, pero sí me gusta hacer algo que esté rico, bien hecho, que los chicos lo consuman”, manifestó.

