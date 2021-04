Mariana Ramírez del Villar, productora general ‘Esto es Guerra’, declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde no dudó en mostrar su incomodidad frente a las declaraciones de la hermana de Peter Fajardo, también productor del reality, sobre Austin Palao y su salida del programa de América TV.

Frente a ello, la productora, quien se encuentra fuera del país, comentó que “la hermana de Peter no tiene por qué saber algo de esa magnitud, solamente se lo podrías preguntar a Austin, creo que mejor vas a fuente”, le dijo a la reportera.

“No sé por qué Verushka tiene que opinar acerca de Austin, me llama bastante la atención. Nosotros al momento de franquiciar aprobamos o no aprobamos ciertas personas. A mí nunca me ha venido una aprobación ni a favor no en contra de Agostini ni de otra persona, yo hasta ahora los casting que he tenido de otros países, no han intervenido otras personas más las que tu ves en la pantalla”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR