Maricarmen Marín está embarazada. La conductora del programa “Mujeres al mando” recurrió a sus redes sociales para anunciar que se encuentra en la dulce espera por primera vez, fruto de su relación con el productor Sebastián Martins.

“¡Si, seré mamá! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mi laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto. Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos, para entregarte nuestra energía protectora”, expresó la presentadora al inicio de su mensaje.

“Existe para ti una estrella muy alta que cuidará tu andar. Te espero al otro lado de mi cuerpo para susurrarte al oído el gran poder que tienes. Gracias infinitas a todos por su amor, sus palabras de aliento, su preocupación y respetar mi silencio”, agregó.

En su mensaje público, la cantante señaló que contará los detalles de su primer embarazo en el programa “Mujeres al mando” de Latina, donde ella es una de las presentadoras.

“A mis ‘Tribuna Marín’ del mundo, familia, amigos. No veía las horas de poder compartirlo con ustedes. Hoy mi doctor me dio el ok para reincorporarme a mis actividades y aquí me ven emocionada, esperando que sea lunes para contarles todos los detalles en ‘Mujeres al mando’. ¿Saben cuántas semanas tengo? Les adelanto aquí el secretito con @clearblue esta maravillosa prueba que no solo confirma el embarazo, sino que además te dice cuántas semanas tienes. ¡No me la creo! No puedo creer que esta foto sea ya una realidad, es un sueño. Los quiero infinito”, concluyó.

