La cantante Maricarmen Marín salió a aclarar que no existe una amistad con Alhely Cheng, exintegrante de Agua bella, con quien trabajó por muchos años. La jurado de “Yo Soy Perú” compartió un video de una conversación que sostuvo hace poco con la artista.

“Te quiero, sabes que siempre cuentas contigo, por más años de amistad y salud. Esto ha dejado clarísimo que todo lo que se dijo esta semana está aclarado”, se le escucha decir a Marín en el video publicado por ella misma en sus redes sociales.

Como se recuerda, Alhely Cheng aseguró en una entrevista que ya no es amiga de Marín porque ahora es “más mediática, las amistades que hemos estado alrededor de ella pasamos a segundo plano”.

Incluso dijo que le había pedido un saludo y Maricarmen la dejó en visto: “La vez pasada le escribí para que me hiciera un saludo para un chico que es de su club de fans y es muy amigo mío. Le pedí por favor si me podía apoyar con un saludo y me dejo en visto, nunca me respondió”.

¿Alhely Cheng se retracta?

En la conversación que sostuvo con Maricarmen Marín, Alhely Cheng dijo que lo que declaró hace unos días “es un capitulo cerrado”.

“Espero que ya no lo toque más”, agregó.

Además, se esforzó en halagar a Maricarmen Marín, diciendo que le admira mucho.

“Siento una gran admiración por ti, un gran respeto, me siento muy orgullosa como amiga tuya que soy de todos los logros que has conseguido, siempre voy a desear lo mejor para ti porque sé lo luchadora que eres, de cuánto te has esforzado. Sabes cuánto te quiero y cuánto valoro la amistad contigo y cuánto te admiro también”.

Según Alhely, los comentarios que hizo fueron mal interpretados y tergiversados.

“Veo necesario explicarlo a nuestros seguidores para evitar que unas declaraciones mías realizadas en sentido de broma se sacara de contexto y perjudique nuestra amistad de años. En estos momentos difíciles de pandemia estamos para cuidarnos , seguir vivos sin infectarnos y cuidando a nuestras familias en vez de perder tiempo ,que por unas declaraciones que se saquen de contexto , estemos en esta situación de aclarar malos entendidos”, agregó en un comunicado.

