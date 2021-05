El líder de Alianza para el Progreso César Acuña anunció su apoyo a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta presidencial contra Pedro Castillo.

A través de Twitter, el excandidato presidencial anunció que su partido no apoyará al candidato de Perú Libre: “@Peru_APP no votará por @PedroCastilloTe porque me preocupa las personas que lo acompañan como Gregorio Santos, Vladimir Cerrón, Anduviri y Yehude Simon”, señaló.

César Acuña explicó que no apoya su plan de gobierno ni sus advertencias contra algunas instituciones del Estado: “No estamos de acuerdo con un “gobierno estatista”. Debemos defender la institucionalidad, no estoy de acuerdo que desaparezca el @TC_Peru ni la @Defensoria_Peru del Pueblo”.

Asimismo, el excandidato presidencial afirmó que la bancada de Perú Libre estaría liderada por Vladimir Cerrón: “No conocemos a su equipo de Gobierno. No apoyaremos a Castillo, sus 37 congresistas no son de Pedro Castillo, son de Cerrón”.

En ese sentido, César Acuña explicó por qué decidió apoyar a Keiko Fujimori: “Hoy más que nunca no más rencores, tenemos que aprender a perdonarnos y tenemos que hacer una gran alianza para sacar adelante al país. Entre los dos males, el mal menor es apostar por Fuerza Popular. Vamos a respaldar a @KeikoFujimori”.

“Primero es el país. Nuestro interés es que el Perú salga adelante, que el gobierno que juramente el 28 de julio nos saque de esta crisis sanitaria. No hay un interés personal ni político. Tenemos que olvidarnos de los rencores y rencillas. #AgendaPolítica”, concluyó.

