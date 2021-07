La conductora de “Mujeres al Mando”, Maricarmen Marín, está emocionada pues está embarazada y será una niña como confirmó hace días en su propio programa.

Sin embargo, Maricarmen Marín continuaría indecisa por el nombre de su bebita, confirmando por Instagram que tiene dos posibilidades según su publicación en Instagram, por ello pidió ayuda.

“Mi chiquitita. Wow que emoción… tenemos con tu papá 2 alternativas de nombres, pero nos gustaría leer sugerencias ¿nos ayudan?”, escribió Maricarmen Marín.

Fue el domingo pasado cuando Maricarmen Marín confirmó estar embarazada, producto de su relación sentimental con Sebastián Martins y luego de 4 meses de gestación.

“Tengo cuatro meses (...) Hace tiempo estaba buscando esto, aunque no tuve que buscar mucho porque fue rapidísimo. Estoy segura que esta nueva etapa me hará otra persona. Al inicio tuve un pequeño susto por una situación en la columna, porque no podía ponerme los medicamentos porque ya estaba gestando”, contó en esa oportunidad.

VIDEOS RECOMENDADOS

Gisela Valcárcel donó 30.000 soles a paradeportista | Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR