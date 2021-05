¡FUEGOOOO! Rodrigo González se refirió a la ausencia de Maricarmen Marín de la televisión. Según Peluchín, se debería a que la cumbiambera se encuentra en la dulce espera.

El conductor de Willax TV aseguró que existen fuertes rumores de que la conductora de ‘Mujeres al mando’ estaría embarazada del productor de ‘Yo Soy’, Sebastián Martins.

¿Maricarmen por qué se está ausentando? ¿Está de vacaciones? (suena música de bebé) ¿En serio? ¿Qué me estas contando? Son fuertes rumores (de embarazo) ¿Tu crees? Me dicen que no he debido decirlo porque no está confirmado”, comentó Peluchín.

Por su parte, Gigi Mitre le envió sus mejores vibras si es que se llega a confirmar el rumor. “Espero que sea cierto, verdad y que todo vaya bien”, dijo la presentadora.

Vale recordar que que el pasado 6 de mayo, Maricarmen Marín reveló que no asistirá a ‘Mujeres al mando’ ni a ‘Yo Soy’ por una lesión en la espalda.

“Tuve una lesión el sábado y estoy cumpliendo con el descanso médico. Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien, es por eso que no me verán algunos días en Yo soy y Mujeres al mando”, indicó.

