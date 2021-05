Maricarmen Marín no estuvo presente en las últimas galas de ‘Yo Soy’, lo que generó mucha preocupación entre sus seguidores. Tras varios días, la cantante de cumbia se pronunció en sus redes sociales donde explicó el motivo de su ausencia en el reality de imitación.

A través de su cuenta de Instagram, la interprete de ‘Me enamore de ti’ reveló que extraña muchos a sus compañeros del jurado, Katia Palma, Mauri Stern y Ángel López.

“No saben como los extraño, los quiero y espero y estar muy pronto con ustedes”, inicio su mensaje.

Asimismo, también aprovechó para agradecer a sus seguidores y amigos, quienes la apoyaron en todo momento. “Gracias infinitas por sus mensajes, por sus llamadas y sus muestras de cariño”, añadió.

Por último, la conductora de ‘Mujeres al mando’ contó que viene recuperándose satisfactoriamente de la lesión en la espalda que la obligó a tomar descanso médico hace un par de semanas.

“Mi recuperación va muy bien y poquito a poquito veo grandes resultados”, concluyó.

Recordemos que el pasado 6 de mayo, Maricarmen Marín reveló que no asistirá a ‘Mujeres al mando’ ni a ‘Yo Soy’ por una lesión en la espalda.

“Tuve una lesión el sábado y estoy cumpliendo con el descanso médico. Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien, es por eso que no me verán algunos días en Yo soy y Mujeres al mando”, indicó.

