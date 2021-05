Maricarmen Marín sorprendió a propios y extraños al ausentarse del programa “Mujeres al Mando”. Y es que la cantante utilizó sus redes sociales para explicar que sufrió una fuerte lesión, motivo por el que no aparecerá unos días en televisión nacional.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ‘Dulce Princesita’ contó que se lesionó el sábado y cumplirá descanso médico por unos días.

“Tuve una lesión el sábado y estoy cumpliendo con el descanso médico. Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien, es por eso que no me verán algunos días en Yo soy y Mujeres al mando”, escribió en sus historias.

En ese sentido, la artista peruana también aprovechó para agradecerle a todos sus fanáticos por su preocupación y sus mensajes de aliento.

“Gracias a mi casa, Latina, por darme todas las facilidades para recuperarme. A mis compañeros y amigos, millones de gracias”, finalizó.

