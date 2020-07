La cantante de cumbia Maricarmen Marín dejó en claro que todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera artística es gracias a su esfuerzo y dedicación; por lo que dejó contundente mensaje en su cuenta de Instagram a modo de celebración de sus 21 años de vida artística.

“Hoy tengo ganas de contarles que no la he tenido fácil, desde muy pequeña he tenido que trabajar el triple para lograr lo que sueño y al mismo tiempo luchar contra el machismo y los comentarios mezquinos, quitándome el crédito de lo que hago, no cantas, estás gorda, estás ahí porque te regalaron la oportunidad, y mil cosas más que hasta el día de hoy los que siguen mi carrera o mi entorno saben a qué me refiero. Hoy después de 21 años trabajando para entregarle al público lo mejor de mí, tengo que agradecerles infinito, se han convertido en mi familia, por ustedes siempre seguí y nunca me rendí. El tiempo es sabio y me dio la razón, sacaron sus propias conclusiones y me acompañaron en este viaje maravilloso”, escribió la conductora de ‘Mujeres al mando’ de Latina.

“Para terminar tengo que decir que no ha nacido hombre en esta tierra que me haya regalado ni un centavo, ni oportunidad... todo lo que tengo son horas de trabajo y esfuerzo y preparación, así que con todo esto quiero invitarte a no rendirte, escucharás de todo, cosas buenas, injustas y malas.... si las cosas no te funcionan es porque quizás tienes que dedicarte a consciencia a que funcionen, no sufras por el éxito de los demás.... es muy probable que trabajen más que tú, así que manos a la obra si quieres lograr lo que tienes en mente, nunca es tarde”, agregó Marín.

La conductora de televisión se calificó como “una chola obrera del arte”. Además, señaló que hay que luchar por un mundo igualitario donde a la mujer le dejen de preguntar: “cuando te casas, vas a tener hijos, se te pasa el tren... ¡Basta de la doble mora!”, finalizó.

