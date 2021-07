Maricarmen Marín será mamita fruto de su amor con Sebastián Martins y este domingo anunció su embarazo a través de su red social, Instagram.

Pero, ¿Cómo inició su historia de amor? Para el 2014, Maricarmen Marín volvió a estar soltera luego de separarse con el productor musical Juan Calos Fernández; y en el 2015 conoció a Sebastián Martins en “Yo Soy”, programa que fue lanzado bajo la productora Rayo en la Botella.

Tras existir química entre ambos, Maricarmen Marín y Sebastián Martins iniciaron una relación sentimental, aunque siempre han tratado de mantenerlo en privado.

PEDIDA DE MANO

Consolidada su relación, Maricarmen Marín fue sorprendida por Sebastián Martins en un viaje a Las Vegas, donde le pidió la mano. Ella contó cómo sucedió.

“Yo le regalé un viaje y ahí me sorprendió, nos fuimos a Las Vegas. Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos, mi novio me dijo ‘tengo algo que decirte, creo que te has olvidado algo en el cajón’, entonces yo dije: ‘no, no me olvidado nada, tengo todo’. Yo no sabía qué hacer ni qué decir, nunca en mi vida me imaginé estar en una situación así. Nos quedamos mirando, fue muy emocionante”, reveló la conductora de “Mujeres al Mando”.

La vez que contó esto, Maricarmen Marín sorprendió al decir que estuvo a punto de casarse a escondidas en Las Vegas.

