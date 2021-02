Tras las innumerables críticas que han recibido Mario Irivarren y Vania Bludau, luego que fueron captados teniendo una actitud prepotente con miembros de la Policía Nacional, la conductora Maricarmen Marín no tuvo problemas en opinar sobre estas actitudes.

Y es que recordemos que distintas figuras del medio han salido al frente a decir que el exchico reality cambió mucho al emparejarse con la modelo, haciendo referencia que podría ser una “mala influencia” para él.

Al respecto, Maricarmen Marín siente que estos comentarios no son justos, ya que cada uno tiene su propia personalidad. “A mí no me gusta cuando dicen que una persona cambió por otra, porque siento que no es justo. Es un comentario mezquino, que nadie cambia por nadie, uno es lo que uno es”, dijo la jurado de ‘Yo Soy’.

“Quiero dejar claro esto. Cuando uno tiene una personalidad, una forma, cuando te enseñaron cuáles son los límites, el respeto, etc, los valores que te enseñan tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu tío, quien te haya criado... Por más que exista otra persona alrededor, si tuviste muy claro eso, lo vas a tener claro siempre”, agregó en el programa ‘Mujeres al Mando’.

