Josimar Fidel lamentó la muerte del animador de su orquesta, Jorge Muñoz, quien a la vez era el padre del imitador de Ozuna - Yo Soy. El salsero publicó una grabación en su cuenta de Instagram de la última conversación telefónica que sostuvo con él.

“Hace un par de días me dijeron q ya debíamos despedirnos y me costaba aceptarlo. Tú sabes que eso no fue una despedida. Quedamos en que este iba a ser nuestro año y prometiste que llegarías a los 91. Pero te fuiste, Dios necesitaba un ángel como tú allá arriba y aunque me cueste aceptarlo. Hoy sí debo decirte adiós”, se le escucha en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, el pasado 9 de febrero se realizó un concierto virtual con algunos imitadores de “Yo Soy” a favor de Jorge Muñoz, quien contrajo la COVID-19 y no necesitaba una cama UCI. A este show, le siguió uno del salsero Josimar, quien también pidió a sus seguidores que lo apoyen.

El cantante indicó que pese a los esfuerzos que hizo Jorge Muñoz por reponerse, finalmente falleció.

“Hoy se fue y deja un vacío irreemplazable en mi orquesta y mi corazón”; escribió el cantante.

En la grabación que publicó Josimar se escucha la voz de Jorge Muñoz. El cantante le pide que luche contra la enfermedad que lo tenía postrado los últimos días en cama. “Viejito lindo, te quiero mucho, gracias por todos los años que le brindaste a la orquesta. Gracias por ser un pata de pu(...). Te quiero mucho, hu(...)”.

“Tienes que cumplir 91, nadie te va a cambiar, párate de ahí. Tú puedes hacerlo”, le dijo antes de despedirse de él.

