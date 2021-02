¡Fuertes declaraciones! Dalia Durán, la esposa de John Kelvin, estuvo como invitada en el programa “Amor y Fuego”, donde confesó los motivos por los cuáles decidió ponerle punto final a su matrimonio con el cantante tras varios años de relación.

Y es que lo que más sorprendió a Rodrigo González y a Gigi Mitre fue que la cubana dejó entrever que uno de los problemas recurrentes en su hogar junto al cumbiambero, fueron presuntas agresiones físicas y verbales.

“No puedo decir sí me pegó o no me pegó... No voy a entrar en detalles sobre temas de violencia familiar (...) Podría ser, me imagino y cada persona es libre de sacar sus conclusiones. Yo respeto la opinión de la gente”, comentó Dalia.

“Pero no te das cuenta que con esa respuesta nos estás confirmando que sí te agredió...”, le respondió al instante Gigi.

“Yo no estoy acá para pelearme con él, sino para conciliar. Estamos esperando que se ponga derecho y se ponga en contacto. He hablado con él muchas veces (sobre separarse)”, agregó.

