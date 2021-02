A muchos les sorprendió cuando Andrea San Martín hizo un comentario sobre la decisión de Alejandra Baigorria de advertir a su pareja que su sueño era ser madre. Pero no solo algunos usuarios malinterpretaron los comentarios de la ‘ojiverde’, sino también el programa “Amor y fuego”.

Y es que en una nota indicaron que Andrea San Martín habría criticado a Alejandra Baigorria por sus declaraciones sobre Said Palao. Por esta razón, la influencer se comunicó con el programa para aclarar sus comentarios.

“No sé quién lo redactó, yo le escribí a una persona que es la que me contactó a mí y me comentó quién ha sido la reportera que lo ha hecho, que le tengo aprecio, que le tengo cariño”, dijo la “ojiverde”.

Finalmente Andrea San Martín reveló el nombre de la reportera que cometió el error. Asimismo, aseguró que nunca fue su intención cuestionar a Alejandra Baigorria:

“No creo que lo haya hecho con mala intención, pero de todas maneras si lo han dicho en tu programa y obviamente ha llegado una mala información a los que sintonizan tu programa, pues nada perdía en enlazarme aunque sea un segundo para decir que no fue así, que esa no ha sido mi intención, que no lo han entendido de la manera correcta, eso es todo”.

La conversación entre Andrea San Martín y los conductores, Rodrigo González y Gigi Mitre, se tornó más amena cuando le preguntaron sobre su relación con Sebastián Lizarzaburu.

