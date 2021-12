Maricarmen Marín está a punto de convertirse en mamá de su pequeña Micaela y antes de que eso pase, envió un audio a sus amigas de “Mujeres al Mando”.

La conductora de televisión y cantante de cumbia, comenzó el audio diciendo cómo se siente a minutos de tener a su bebé en brazos.

“Buenos días chicas, no saben cómo estoy, emocionada. No saben cuánto he soñado con este momento. Me he imaginado tanto este momento, que realmente es inexplicable, me faltan las palabras”, empezó diciendo.

Pero ahí no quedó la cosa y es que agradeció a todos los que han sido su soporte en todo este tiempo. “Ya estamos en la cuenta regresiva. Es probable que tenga a Mica en las próximas horas en mis brazos y quiero aprovechar para agradecer infinitamente su amor, así como de las mamitas que me acompañaron con sus consejos”.

Junto a su pareja, el productor Sebastián Martins, Maricarmen Marín recibirá este 10 de diciembre a su criatura. “Hoy sin duda, es un día especial para mí. No tengo palabras para graficar lo que estoy viviendo. Ya estoy en la clínica, ya he pasado por todos los exámenes y probablemente en las próximas horas o minutos estaré con mi bebita en mis brazos”.

“Gracias las quiero mucho, no se preocupen que les contaré el paso a paso. He hecho algunas grabaciones. Las quiero mucho y ya les estaré contando lo que empiezo a vivir. Estoy tranquila, pero cuando me diga que ya estoy, quizá vendrán los nervios y la ansiedad”, finalizó Maricarmen Marín.

