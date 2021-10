Tras las declaraciones de Melissa Paredes en “América Hoy”, Mariella Zanetti se presentó en el programa y salió en defensa de la exconductora de televisión.

Mariella Zanetti quiso apaciguar la situación tras el ampay de Melissa Paredes con su bailarín de “El Gran Show”. “En los sentimientos nadie manda, los sentimientos llegan (...) Yo te voy a ser sincera, la culpa no es de una, es de dos,”, acotó.

Pero ahí no quedó su defensa, pues seguidamente agregó: “A Melissa no la han ampayado de la mano en la calle, han invadido un auto donde ella estaba, con lunas polarizadas, en un estacionamiento, en una zona privada, dentro de su auto y han medito una cámara. Ella no se ha expuesto, la han expuesto”.

Sin embargo, no contó con que Janet Barboza le recordara que cuando uno se casa se promete lealtad y cuando uno se separa, hay formas y momentos.

“Hay un un tema de respeto y orden. Creo que las acciones hablan por cada uno de nosotros. Estamos frente a un programa, agarramos un micrófono y comentamos sobre la vida de otras personas”, le recordó Janet Barboza a Marilla Zanetti.

Melissa Paredes tomará acciones legales contra Rodrigo Cuba

La conductora de “América hoy” Melissa Paredes anunció que tomará acciones legales contra su aun esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba tras el comunicado que él publicó en Instagram.

Melissa Paredes aseguró que su matrimonio “ya no daba más” y le envió un mensaje a Rodrigo Cuba: “Yo fui sincera contigo y tú lo sabes perfectamente bien”.

“Lamentablemente, Ethel, yo voy a tener que tomar medidas legales con pruebas legales porque yo ya no puedo confiar en alguien que te dice ser tu amigo, que todo va a estar bien y de pronto saca un comunicado donde dice que se entera hoy”, anunció Melissa Paredes.

