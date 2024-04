En una entrevista con ‘Estás en Todas’, Mariella Zanetti habló de la última conversación que tuvo con el fallecido Christian Benavides, hermano de Jorge y Alfredo Benavides.

“ Christian es una etapa de mi vida súper hermosa, yo siempre la recuerdo con mucho amor. Cuando dicen ‘todos los hombres son iguales, son infieles’, yo digo ‘a mí sí me han tocado hombres buenos’. Christian era un caballero, un chico hermoso. Ambos éramos muy jóvenes y cometimos ciertos errores que llegaron a distanciarnos ”, manifestó.

Además, la exvedette reveló que después de su ruptura, Christian y ella se convirtieron en grandes amigos, hasta que un día dejaron de frecuentarse porque se enteró que él estaba enfermo.

Totalmente conmovida, Zanetti dio detalles de la última conversación con su expareja.

“ Yo lo llamé y hablamos por teléfono y me dio un consejo muy bonito de la vida. Y le digo ‘te he comprado una gorrita y unos chocolatitos, cuando llegue te los voy a llevar’. Esa fue la última vez que hablé con él ”, sostuvo Zanetti.

“ Es algo que siempre me arrepiento, yo del aeropuerto debí ir a verlo pero lo pospuse. Y de pronto recibo una llamada de su mamá que me dijo que él se había ido. Me quedé con el regalo y con las ganas de verlo por última vez y despedirme de él. Pero yo sé que él era tan bueno y lo entendió ”, añadió.

Mariella Zanetti cuenta como fue su romance con Christian Benavides

