No sería la primera vez que Tula Rodríguez y Mariella Zanetti, son parte del elenco de un programa de comedia y las exvedettes, podrían volver a ser la sensación, pero esta vez junto a Jorge Benavides, con quien están dejando señales que alborotaron a los fanáticos.

Las sospechas despertaron cuando se vio a Tula Rodríguez, junto al gerente de ‘ATV’ Ney Guerrero y al comediante Jorge Benavides, despertando los rumores de una negociación para que la exconductora de ‘En boca de todos’, sea el nuevo jale para el 2023, ante la salida de Carlos Vílchez.

La popular ‘peludita’ no llegaría sola, debido a las señales y predisposición que está mostrando Mariella Zanetti en las últimas horas y podría ya no ser solo una invitada del programa, llegaría para quedarse y con su amiga del alma, Tula Rodríguez, con quien alborotaba las discotecas y pantallas de los 90s: “Con Tula en ATV, me encantaría, sabes, pero no, no tengo nada todavía. Claro, que sí me encantaría”.

