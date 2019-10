La empresaria Marina Mora habló por primera vez sobre la anécdota que contó Jessica Newton de que le decomisó una fuente de pavo al horno, el cual estaba oculto debajo de su cama cuando era Miss Perú 2001.

“Era una fuente de pavo que estaba debajo de la cama y además ya había sido comido”, confesó en abril del 2019 Jessica Newton en El Valor de la Verdad.

Al respecto, Marina Mora fue contundente:

“De querer ridiculizarme (esa fue su intención) Me sorprendió el nivel, el nivel de ataque. No es de gente que se maneje con respeto. Mentir de esa manera, tratar de ridiculizarme sin que yo le haya hecho nada. Jamás he hablado mal de ella como ser humano, ni hablado de sus cosas personales”, dijo en entrevista a Diario Ojo.

Marina Mora consideró poco profesional que la empresaria hable de la gente con la que trabajó en un programa donde, además, iba a recibir un premio monetario.

“Sí me dio un poco de cólera ver que una persona que ha vivido contigo cosas personales, salga a mentir e intentar ridiculizarte”, agregó la exmiss Perú.

Aclara comentarios sobre Ángela Ponce

Hace días, Marina Mora fue blanco de una serie de cuestionamientos por sus comentarios sobre Ángela Ponce, la primera mujer transexual en participar del Miss Universo.

“Yo me quedé sorprendida por la manera en cómo se dio vuelta a mis palabras (...) Jamás hemos juzgado a nadie por su condición económica, social o sus opciones. No me importa si eres hombre, mujer, gay o transexual, lo que me importas es que mi equipo esté rodeado de gente profesionalmente buena”, dijo a Diario Ojo.