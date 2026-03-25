La empresaria y exreina de belleza Marina Mora anunció la apertura de los últimos castings oficiales para la edición 2026 de Miss Top Model Perú, una convocatoria dirigida a jóvenes mujeres de todo el país que sueñan con abrirse camino en el mundo del modelaje y potenciar su desarrollo personal y profesional.

Las audiciones se realizarán en tres fechas clave: 20, 27 y 31 de marzo, a partir de las 4:00 p.m., en la Marina Mora Escuela, ubicada en Av. Reducto 971, Miraflores. Durante estas jornadas, el equipo de la organización evaluará a nuevas aspirantes que deseen formar parte de una plataforma que, año tras año, busca descubrir y formar nuevos talentos dentro de la industria de la moda en el Perú.

El casting está dirigido a mujeres entre 20 y 30 años, provenientes de distintas regiones del país, interesadas en fortalecer su imagen, aprender sobre pasarela, proyección y liderazgo, además de vivir una experiencia integral de crecimiento.

“Queremos invitar a todas las chicas que sueñan con el modelaje a que se animen a participar. Muchas veces el primer paso es el más importante y estos castings son una gran oportunidad para descubrir nuevos talentos”, señaló Marina Mora, directora de Miss Top Model Perú.

La organizadora destacó además que el certamen no solo busca belleza, sino también actitud y compromiso. “Buscamos jóvenes seguras de sí mismas, con ganas de aprender y crecer. Este concurso ha sido una plataforma para muchas chicas que hoy se desarrollan en el modelaje y en diferentes espacios profesionales”, agregó.

Las interesadas pueden inscribirse y solicitar más información a través de WhatsApp al 908 870 378, donde recibirán detalles sobre el proceso de participación.

Con estas últimas fechas de casting, Miss Top Model Perú se prepara para una nueva edición que reunirá a jóvenes talentos del país y continuará impulsando el desarrollo de futuras figuras del modelaje peruano