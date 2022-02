la exreina de belleza Marina Mora se casará a finales del mes de febrero con su pareja, el empresario chileno Alejandro Valenzuela. A propósito, contó que se darán el sí por religioso y civil, y que planean tener una familia numerosa.

En diálogo con la revista Cosas, Marina Mora contó que la boda será de día y solo estarán las personas más cercanas: “Que será una boda de día, con las personas más cercanas a ambos, solo ochenta invitados, y que la vamos a pasar increíble, será muy divertida. Lo celebraremos en el campo y el enlace se dará en una linda capilla en Pachacámac”.

La exMiss Perú Mundo también contó que usará dos vestidos en la boda: “(...) Ya tengo los dos vestidos. En los veinte años que tengo como profesional, he desfilado muchísimos vestidos de novia y nunca me puse nerviosa. Ahora que toca elegir el mío, he sido muy indecisa sobre lo que quiero. Tiene que ser un recuerdo perfecto. Norka me hizo un vestido hermoso para la iglesia, y dos diseñadores de la UPC me han hecho el otro. Uno es más glamoroso y el otro es romántico”.

De otro lado, Marina Mora explicó por qué decidió casarse en lugar de convivir con su pareja: “Yo creo en la institución de la familia y el sacramento del matrimonio, y Alejandro sabe que es algo que yo he querido siempre. Él es divorciado. Su mayor expectativa no era casarse nuevamente, pero sabe que yo sigo todos los sacramentos. Si a ti te gusta y quieres recibir la bendición de Dios, es así. Ya tenemos más de dos años. Sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta”.

Asimismo Marina Mora sorprendió al revelar que quiere tener tres hijos: “Mínimo dos, máximo tres, para que se acompañen. A mí me gustan las familias grandes. Yo soy una de cinco hermanos, y él, uno de tres. En esta época, tener cinco hijos sería un poco complicado, pero quiero que tengan compañía”.

