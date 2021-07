La modelo y empresaria Marina Mora estaría a punto de pisar el altar, luego de que su pareja le pidiera la mano.

En el programa “En Boca de Todos”, Marian Mora, reveló que se casaría este año, aunque aún no hay fecha. Sin embargo, sabe que será una boda privada y con pocas personas debido al coronavirus o COVID-19.

“Aún no tenemos fecha pero sabemos que tiene que ser pronto. Papá, mamá, hermanos y el padre (Sacerdote). Tiene que ser así porque luego tenemos que ser padres”, le reveló a Choca Mandros.

Además, Marina Mora quien ya convive con su novio con quien mantiene dos años y medio de relación, contó cómo le pidieron la mano.

“Es súper detallista y yo temía salir a restaurante y no quería dejar a mi perrito. Un día me dijeron que me veía estresada y que me quería invitar a un restaurante que habían abierto”, empezó contando.

Posteriormente detalló: “Yo casi salgo con jean, sin maquillaje, salía para darle gusto a él y me dijo que no podía ir así porque era un restaurante bonito. Cuando llegamos, me di cuenta que había hecho su producción y sacó una cajita y me dijo si quería casarme con él”.

Marina Mora espera casarse pronto y tiene bien en claro que quiere ser mamá.

