El fuerte cruce de palabras entre el periodista Mario Bryce y el asesor de Perú Libre, Aníbal Torres, se volvió tendencia en redes sociales. La frase “a mí no me vas a atarantar, muchachito tonto” fue replicadas cientos de veces en Twitter por los usuarios.

Horas después de la tensa entrevista, el conductor de televisión se pronunció en su cuenta oficial de Twitter y admitió que tuvo que “contenerse” para evitar caer en la provocación.

“Bueno en torno a la entrevista que le hice ayer en el programa hackeando la política en UCI Noticias al asesor de Perú Libre Aníbal Torres sólo diré una cosa. Me contuve toda la entrevista para no responderle mal frente a los improperios y falsedades que lanzó”, escribió en la mencionada red social.

Indicó también que no iba a ponerse al nivel “de los que buscan hacer de éste país su banco de oro”.

“No al comunismo en el Perú”, sentenció en Twitter, recibiendo el apoyo de cientos de usuarios.

Bueno en torno a la entrevista que le hice ayer en el programa hackeando la política en @ucinoticias_pe al asesor de Perú Libre Aníbal Torres sólo diré una cosa. Me contuve toda la entrevista para no responderle mal frente a los improperios y falsedades que lanzó. (1/2) — MarioBryceArrué📺🇵🇪🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 (@mariobryceofic) July 1, 2021

Bryce le dio un jabón a Arbizu

En el 2020, Bryce estuvo en el ojo de la tormenta por una cuestionable actitud en un debate político. Ocurrió cuando el periodista era candidato al Congreso por Solidaridad Nacional y debatía frente al entonces postulante de Juntos por el Perú (JPP), Julio Arbizu.

Bryce robó unos segundos para alcanzarle un objeto a Arbizu. “Julio, quiero dejarte un jaboncito y este también”, dijo Bryce al mismo tiempo que le extendió un jabón verde de manos y luego un jabón para ropa.

Ante esta situación, la moderadora del debate llamó la atención de Bryce Arrué señalando que se trataba de un encuentro serio, motivo por el que devolvió los jabones al candidato de Solidaridad Nacional.

Sobre esta situación, el partido señaló que la entrega del jabón a Arbizu no fue una falta de respeto sino que se trató de “un símbolo del juego limpio que debe primar en esta campaña electoral”.

Sin embargo, el postulante por JPP manifestó su indignación por la conducta de Bryce y la calificó como de “discriminación” por su color de piel.

“Nosotros estamos en contra de la discriminación. De todo tipo de discriminación. El señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en redes para decir que yo no me baño y bueno tengo que decir que yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted probablemente es bastante más sucio de la cabeza”, respondió Julio Arbizu al respecto.

VIDEO RECOMENDADO

Patricio Parodi discutió con Gian Piero Díaz

TE PUEDE INTERESAR