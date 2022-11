Mario Hart sorprendió a propios y extraños al revelar detalles inéditos de su matrimonio con Korina Rivadeneira. Y es que el piloto de autos confesó que en una oportunidad vio cómo se le quemaba la carne de un lomo saltado a la modelo venezolana.

“Kori es una competencia fuerte porque ella tiene buena sazón, aunque, a veces, quema la comida. No me conquistó por el estómago, si bien antes de casarnos me preparó algunos platos, las pastas le salen muy bien, un día me quiso preparar un lomo saltado y se le quemó la carne, todo un desastre”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el exchico reality señaló que él “ya cerró la fábrica” y no planea tener más hijos con Korina. Asimismo, señaló que nunca perdonaría una infidelidad por parte de su pareja.

“Jamás perdonaría una infidelidad porque con eso estás faltando a muchísimas cosas como pareja, estás quebrando la confianza, y lo más importante en una relación es la confianza. Si no hay confianza, se quiebra todo”, señaló para El Popular.

