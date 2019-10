Mario Hart se pronunció sobre los rumores de embarazo de su esposa, la venezolana Korina Rivadeneira.

El cantante contó que se están mudando a una casa más grande para la llegada de su hijo. “Estamos en una dura mudanza pero todo es para mejor, pensando ya en tener un cuartito más para que ojalá venga el bebé pronto", comentó Mario.

Sin embargo, Mario Hart descartó que su esposa esté embarazada, pero cuando lo esté no tendrán problemas en anunciarlo.

“Yo creo que sin ningún problema podríamos compartirlo con la gente que nos quiere, gente que al igual que nosotros están esperando la noticia de que Korina ya pueda traer un Harcito al mundo”, sostuvo.

Asimismo, Mario Hart reveló que desea ser padre pero que no se siente presionado: “Yo creo que no es un tema de presión, pero hay que esperar a que se concrete (...) uno nunca está preparado para ser padre por primera vez porque no tienes la experiencia ni sabes lo que significa ser padre, pero espero a mi hijo con todas las ansias del mundo y espero hacerlo bien cuando me llegue el momento”.

El piloto de autos también contó que si su hijo es hombre, se llamará Mario, pero si es mujer llevaría el nombre de Alana.