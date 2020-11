El ex chico reality Mario Hart se pronunció sobre la crisis política luego que muchos seguidores le preguntaron su opinión.

En su cuenta de Instagram, Mario Hart aprovechó en mandarle un mensaje a todos aquellos que ahora exigen las opiniones de los influencers pese a que antes los menospreciaban.

“Ahora resulta que la opinión de los influencers es importantísima, que los influencers no se pueden quedar callados. Cuando hasta hace poco ‘pero qué opina si ese es un influencer, qué hace hablando, qué se mete en estos temas si es un influencer’”, dijo el piloto de autos.

En ese sentido, Mario Hart afirmó sentirse asqueado por lo ocurrido en el país: “Me han escrito muchísimas personas preguntándome mi opinión. ¿Se mueren por saber mi opinión? ¿Quieren saber qué opino de lo que está pasando en Perú? ¿Cuál es mi posición? Se las voy a dejar saber: ¡me da asco! Me da pena que nuestra política esté llena de corrupción, nuestros políticos son casi todos unos corruptos, creo que es necesaria una reforma de la política, una reestructuración de la política, ojalá se vayan todos y volvamos a empezar de cero”.

El ingeniero también aprovechó para aclarar que si bien no se siente representado por el Parlamento ni por Manuel Merino, tampoco ve con buenos ojos a Martín Vizcarra: “¿Dicen que el Congreso no los representa? A mí tampoco me representa. ¿Dicen que Merino no los representa? A mí tampoco me representa, pero tampoco me representa Vizcarra, tampoco soy partidario de Vizcarra”.

