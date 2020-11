Mario Hart sorprendió a propios y extraños al afirmar públicamente que no iba a salir a marchar de “ninguna manera” pues sería irresponsable de su parte, ya que tiene padres y abuelos a quienes podría exponer al contagio de COVID-19.

En un video de Instagram, el ex chico reality pidió a los manifestantes que respeten a quienes deciden no participar: “(Hay que) respetar a las personas que deciden salir a marchar, respetar a las personas que no están de acuerdo con lo que viene sucediendo, respetar a las personas que están de acuerdo con lo que viene sucediendo, respetar a las personas que no quieren salir a marchar”.

Asimismo, Mario Hart indicó que “no puedes agredir a alguien porque no piensa como piensas tú”.

En ese sentido, Mario Hart afirmó que no saldrá a marchar para evitar exponer a su hija, a sus padres y abuelos: "Habrá los que quieren salir a marchar, se respeta. Mario, ¿tú por qué no sales a marchar? ¡Yo no voy a salir a marchar ni loco, ni loco! ¿Salir a juntarme con cientos o miles de personas de acuerdo a lo que se puede llegar a congregar en una marcha, exponerme a salir de esa marcha contagiado? No, de ninguna manera, tengo una hija recién nacida, tengo una mamá, tengo un papá, tengo abuelos y los visito, que me visitan, que van a ver a mi bebé, yo no me la jugaría de ninguna manera. Pero se respeta, como digo, se respeta a los que quieren y deciden salir a marchar, salir a reclamar, a buscar lo mejor para el país”.

“Todos queremos lo mejor para el país, todos queremos que se vayan los corruptos”, agregó.

El piloto de autos también explicó que “hablar de política genera mucha pasión en las personas, muchos conflictos (...) yo hablo de política con mi familia y termino peleándome a veces también”.

