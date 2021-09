El piloto de autos Mario Hart reapareció en las redes sociales tras la polémica pelea que tuvo con Elías Montalvo el miércoles 1 de septiembre mientras “Esto es guerra” transmitía en vivo.

El esposo de Korina Rivadeneira realizó una publicación en Instagram donde afirmó que “la vida continúa” y pronto realizará un viaje:

“LIFE GOES ON!!! (¡la vida continúa!) Se viene viaje!! Adivinen a donde me voy a montar bici!!”, escribió Mario Hart en el post de Instagram.

Sin embargo, Mario Hart no se ha referido específicamente a la agresión que tuvo contra Elías Montalvo en el reality ni ha pedido disculpas.

Foto: Instagram Mario Hart

Elías Montalvo se pronuncia

Por su parte, el participante de los ‘Guerreros’ se pronunció en Instagram, donde comentó que tanto él como Mario Hart fueron suspendidos de “Esto es guerra”.

“La producción se comunicó con nosotros. Al regreso, el productor tendrá una reunión con nosotros. Tengo la fe de que esto se solucionará de la mejor manera (...) la producción decidió suspender a ambos. Lo entiendo perfectamente porque ahora debemos estar enfocados en el campeonato que habrá contra México, sé que mis compañeros lo darán todo”.

Asimismo, Elías Montalvo señaló que desea continuar en “Esto es guerra”: “Me encantaría volver a competir y seguir dando todo por mi equipo. Agradecido por la oportunidad que me están dando”, agregó.

