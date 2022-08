Este domingo 7 de agosto de 2022, Mario Hart y Korina Rivadeneira se convirtieron en padres por segunda vez tras la llegada de su hijo Mario Jr.

A través de Instagram, el piloto de autos enterneció a sus seguidores al presentar la bebé recién nacido con tiernas fotos donde se ve a Korina Rivadeneira muy emocionada después de dar a luz.

Por su parte, Mario Hart también se ve sonriente mientras le da un beso al pequeño Mario.

“Bienvenido amor de nuestras vidas!!! Desde ya te amamos muchísimo!!! Marito is in the house!!! Gracias Dios por nuestro bebé sanito, permítenos ser los mejores padres para él!”, escribió Mario Hart en la publicación.

Además de las tiernas fotos, Mario Hart compartió un video del pequeño Mario. Los usuarios no dudaron en enviar los mejores deseos a la pareja por esta llegada a su familia.

