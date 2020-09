Korina Rivadeneira recordó el difícil momento que vivió en sus primeros días de lactancia materna exclusiva (LME) y las tiernas palabras que Mario Hart le dijo al verla llorar.

La modelo venezolana contó que hace pocos días sufrió terribles dolores porque la leche se le había acumulado y su bebé no quería comer.

Korina Rivadeneira se encontraba “desesperada” pues “tenía que sacar la leche como sea”. En ese sentido, su esposo se ofreció a ayudarla, pero no consiguieron sacar la leche.

“En ese momento de frustración donde la bebé no quería teta, me dolía mucho después si succionaba, sufría mucho dolor (...) lloraba, trataba de ver a la bebé para que se me pase, pero no se me pasaba, tenía mucho dolor, muchos dolores juntos, Mario me dijo algo súper lindo”, contó Korina Rivadeneira.

La modelo contó que Mario Hart sufría tanto como ella al verla llorar: “Me dijo algo como “¿por qué no me pasas ese dolor a mí? No es justo mi amor, no es justo”. Y me abrazaba ¡más lindo!”.

