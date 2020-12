Mario Irivarren reveló detalles inéditos de lo que fue su viaje a Panamá con Vania Bludau, a quien le pidió formalmente que fuera su enamorada. Y es que lo que también sorprendió al público fue que el chico reality se refirió a Christian Domínguez, quien es su amigo y que además fue pareja de la modelo.

“Todo saben que él es un gran amigo mío, es un hermano para mí. Me ha escrito para darme todo su cariño”, expresó el combatiente para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Por otra parte, Irivarren aseguró que la relación con Vania es completamente formal. “La conozco a Vania hace ocho años. Siempre me pareció guapa, una persona encantadora. Yo me guío mucho de lo que transmite una persona, y ella tiene una buena vibra, te alegra con tan solo verla (..) Yo le he dicho que yo no quiero una aventura, ya no estoy para eso. Yo quiero alguien con quien compartir la vida”, dijo el joven influencer.

