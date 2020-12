El integrante de “Esto es Guerra”, Mario Irivarren, se animó a contar detalles del romántico fin de semana que vivió junto a Vania Bludau, quien oficialmente es su enamorada. El chico reality aseguró que dicho romance va muy enserio: “Yo le he dicho que yo no quiero una aventura, ya no estoy para eso. Yo quiero alguien con quien compartir la vida”, expresó.