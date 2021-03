¡No aprende! Mario Irivarren fue captado en una ‘parrillita’ este fin de semana pese a que está prohibido las reuniones sociales debido a la pandemia del Coronavirus.

A raíz de esto, el popular ‘Calavera coqueta’ salió a defenderse e indicó que la reunión social solo se realizó entre personas que viven con él en una casa del sur.

“Esta casa es alquilada en un grupo de personas. Los mismos en casa siempre hacemos nuestra parrillita, estamos aquí compartimos”, sostuvo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Somos las mismas personas que vivimos aquí, compartimos todos los días, que estamos aquí todo el día en la casa. Si ya en mi casa con las personas con las que convivo no puedo pues este hacer una parrilla, tomar un trago, qué puedo hacer no termino de entender. No hay que tergiversar las cosas”, añadió el chico reality.

Cabe indicar que Mario Irivarren y Vania Bludau estuvieron en el ojo de la tormenta pública luego de que fueron intervenidos por la policía hace unas semanas en su casa de playa ubicada en Punta Hermosa.

