El exchico reality, Mario Irivarren hizo una fuerte denuncia a través de su cuenta de Instagram. Él contó que desde hace algunos días, autos paran fuera de su casa o lo persiguen cuando sale a la calle.

“Así los tengo todos los días, plantados en la puerta de mi casa, literal no puedo salir tranquilo de la ducha, porque salgo calato y me graban”, contó Irrivarren, quien además mostró imágenes de lo que pasó cuando los enfrentó.

“Ya se fueron porque se dieron cuenta que los grabé, pero así es todos los días, están ahí. Ayer todo el día plantados, hoy todo el día plantados. Yo ya no sé diferenciar si son los de las cámaras o si me están marcando”.

En ese sentido, Mario Irivarren dijo desconocer de quién se trata, pues no sabe si son cámaras de televisión o delincuentes que le están haciendo reglaje.

“Hace unos años igualito. Yo bien confiado pensando que son las cámaras, ni me preocupé y se bajaron dos hombres con pistola y me apuntaron en la cabeza y me robaron todo. Es una situación estresante, insoportable. Yo tengo que vivir pensando que son personas de las cámaras”.

Finalmente, Mario Irivarren hizo una advertencia. “Yo a partir de ahora voy a grabar cada carro que me sigue, voy a tomarle foto a la placa y lo voy a publicar, porque ya estoy harto”.

