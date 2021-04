El modelo Mario Irivarren se pronunció tras su regreso a “Esto es guerra” y contó que estas últimas semanas fueron muy difícil pues estuvo muy arrepentido por el escándalo que protagonizó junto a su novia, Vania Bludau.

“Han sido meses súper difíciles para mí, es feo levantarte todos los días con una molestia, con una frustración, con el arrepentimiento y saber que el único culpable de ese sentimiento eres tú”, comentó Mario Irivarren en “América Espectáculos”.

El nuevo participante de “Esto es guerra” también sorprendió al contar que antes había sufrido de depresión y aunque esta vez no volvió a padecerla, sí le costó mucho despertarse cada mañana y continuar con su vida.

“Me ha costado batallar contra eso cada mañana (...) no (estuve) deprimido porque ya he sufrido depresión antiguamente y he aprendido a controlarlo, es primera vez que lo cuento, nunca nadie lo ha sabido, pero es una batalla dura cada mañana sentirte molesto, fastidiado, frustrado y aún así tener que levantarte y dar lo mejor de ti”, explicó Mario Irivarren.

El modelo aseguró que ahora piensa mejor antes de actuar debido a su condición de figura pública.

“Si antes pensaba las cosas 3 veces, ahora las pienso 20. La vida me enseñó un poco a la mala que no tengo licencia para equivocarme, lamentablemente es así, es el peso, es la carga que uno lleva o la responsabilidad que conlleva trabajar en televisión”, sentenció.

Fotos y video: América TV

