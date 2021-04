El chico reality volvió a “Esto es guerra” y no pudo evitar pronunciarse respecto al motivo que lo alejo del programa durante un tiempo. “En su momento pedí las disculpas del caso, pero esta es mi casa y no me voy a hacer el logo ni voy a esquivar el tema. Pido disculpas a todo el mundo, a todas las personas que se sintieron defraudadas con mi actitud”, indicó. Fuente: [América TV]