El modelo e influencer, Mario Irivarren calificó como “divertido”, el nuevo formato del programa concurso ‘Esto es Habacilar’, luego de que sufriera un sinnúmero de críticas debido a que el histórico conductor Raúl Romero no es parte del espacio de entretenimiento.

“Lo poco que he visto a mí sí me ha divertido. Finalmente, a quien no le guste, tiene un control remoto”, señaló el novio de Vania Bludau al diario La República.

Como se conoce ‘Esto es Habacilar’ cambió de horario y ha introducido nuevas secciones para gustar al público. Desde este último miércoles el programa se transmite a las 7 y 30 de la noche por América Televisión.

Raúl Romero también se pronunció

Hace poco, el conductor del formato original, Raúl Romero se pronunció sobre ‘Esto es Habacilar’ a través de un Tik Tok que una seguidora del cantante grabó al encontrarlo en la calle corriendo.

“Habacilar todavía no está en la tele... te digo una cosa, debieron haberle puesto otro nombre” se escucha decir al compositor mientras realizaba ejercicios.

