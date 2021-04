Mario Irivarren está a puertas de cumplir 30 años de edad, y el programa “En boca de todos” decidió sorprenderlo con algunos emotivos saludos de sus familiares, entre ellos, el de su padre Moisés Irivarren.

Por primera vez, el papá del combatiente apareció en televisión nacional y reveló que está pasando por un complicado momento, tras dar positivo al COVID-19.

“Como te conté, estoy pasando por momentos difíciles, desgraciadamente me ha salido positivo la prueba para Covid, así que estoy preocupado, pero dentro de esa preocupación, me pasaron la voz que estabas reapareciendo en ‘EEG’, puse, te vi, te escuché y dije: ‘No, con este hijo que tengo que es un guerrero, un luchador, yo tengo que hacer lo mismo’. Así que me serviste de ejemplo una vez más”, se le escucha decir al papá de Mario.

“Quiero hacerte un homenaje porque eres un gran muchacho... Tengo infinidad de testigos que lo avalan, eres lo máximo hijo, feliz día”, agregó emocionado don Moisés.

Al ver estas imágenes, la pareja de Vania Bludau no pudo evitar conmoverse y confesó el gran respeto y amor que siente por su padre.

