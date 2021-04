Alfredo Zambrano decidió pronunciarse sobre los fuertes rumores que se vienen esparciendo en la televisión sobre su posible ingreso al programa de Gisela Valcárcel, “El Artista del Año”.

Y es que el notario descartó tajantemente que vaya a formar parte del reality. Incluso reveló que hace algunos años la producción de la popular ‘Señito’ se puso en contacto con él para que participara.

“Es totalmente falso, es lo único que puedo decir, ya hablé con Magaly y ya publicó un comunicado. Ni siquiera me han llamado como hace años que lo hizo Ricky (Rodríguez cuando era productor de Gisela) y nos juntamos”, comenzó diciendo.

“Sí me llamaron, pero habíamos peleado (con Magaly). Te estoy hablando de hace ocho o diez años atrás, antes de casarnos, no recuerdo muy bien, pero es totalmente falso”, agregó.

En ese sentido, Zambrano manifestó que su incomodidad era más que nada porque con todo “este show” solo se busca mortificar o atacar de alguna manera a la popular ‘Urraca’.

“Lo hago porque en realidad no me atacan a mí, sino a ella, y eso mortifica que la estén fastidiando para dañarla. No puedo creer que gente tan inescrupulosa se preste para estas noticias. Ni siquiera me han llamado, y obviamente que si lo hacían hubiera dado un rotundo no”, finalizó diciendo a Trome.

