¡Fuerte y claro! Marisol Ramírez, la reconocida cantante de cumbia, decidió pronunciarse sobre los fuertes rumores sobre un posible romance con el arquero del Ayacucho FC, Javier Rosales Sánchez.

Y es que la artista asegura que tienen una bonita amistad desde hace algunos años. “Todo el tiempo estoy en el norte, estoy en mi casa, en mi chacra y con mis hijos. La verdad no sabía de eso. No sabía que andaba en amores, que sorpresa para mí”, comenzó diciendo.

“A Éxar, tiempo que no lo veo al flaco, tiempo. Él jugaba en Chiclayo, tiempo que no lo veo, tiene sus tres hijitos, su esposa es mi amiga, Fabiola. Él Jugaba en el Juan Aurich hace años. Él es mi amigo de años, no sé si está jugando. No hay nada entre nosotros”, negó tajantemente.

En ese sentido, Marisol también confirmó que tiene amistad con varios futbolistas, pero que no quiere tener ninguna relación con nadie por el momento.

“Sí tengo amigos que son futbolistas y a otros que he tenido la oportunidad de conocerlos en el avión. Tengo un amigo que es arquero, soy amiga del Conejo (Miguel Rebosio), Checho Ibarra, etc”, dijo a El Popular.

