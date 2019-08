Nicola Porcella respondió que sí agredió verbalmente a Angie Arizaga dentro y fuera de una discoteca miraflorina, durante la emisión de “El valor de la verdad”.

Asimismo, el exguerrero aseguró que no hubo maltrato contra la ‘negrita’ porque su conducta no fue por ella, sino por el tercero por el cual estaban “conversando” en una discoteca.

Sin embargo, Maritere Braschi no se quedó callada y sostuvo que Nicola Porcella intentó justificarse tras ver las duras críticas que ha estado recibiendo.

“Otra vez Nicola, nada justifica la violencia. Todos hemos visto las escenas, para luego contar una historia distinta, tratar de justificarlo, tratar de maquillar lo que sucedió. Yo las explicaciones de este chico, no las encuentro razonables”, comentó en Reporte Semanal.

La conductora de televisión le pidió que no se justifique con el alcohol, y que asuma sus responsabilidades de que tiene algún tipo de problema. “Tampoco encuentro razonable que una persona se justifique en que tomó. Si toma y se pone violento, entonces que no salga y que no tome y que haga algo con su vida. Que empiece a asumir que ahí tiene que haber un tipo de problema. Que lo defina un profesional, claramente”, resaltó.