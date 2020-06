La actriz mexicana Marlene Favela confirmó que decidió pedir el divorcio a su esposo, el australiano George Seely, a solo siete meses del nacimiento de su hija Bella.

“Sí, estoy separada; sí, pedí el divorcio (...) cuando yo decidí casarme yo lo hice muy consciente de con el hombre que me estaba casando, de la decisión que estaba tomando, quería formar mi propia familia. Me había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida. Y así lo hice”, dijo en un video de Facebook.

La actriz mexicana también elogió a su ex George Seely: ”Yo me casé con un buen hombre, con un hombre maravilloso, con una familia extraordinaria”.

Marlene Favela no quiso contar por qué se separó, pero dijo que no iba a hablar mal de su expareja: ”Sí, era perfecto pero en la vida las cosas que son perfectas un día las cosas cambian y hay que tratar de tomar lo más positivo posible de esa situación. Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto y quise muchísimo”.

No pide manutención

Marlene Favela comentó que no demandará a George Seely ni por régimen de visitas ni por una pensión de alimentos.

“Quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver en esta decisión”, explicó sobre su decisión.

“No voy a exponer a mi hija a que un juez determine si puede ver al papá o no lo puede ver, el papá puede ver a su hija en el momento que lo decida, además con todo el amor del mundo espero que así sea”, manifestó.

La actriz mexicana aclaró que ella, desde que nació su bebé, siempre la ha mantenido sin ayuda de su expareja.

”Muchos se preguntarán ¿pero vas a pedir una pensión alimenticia? Quiero decirles que no, no voy a pedir ninguna pensión alimenticia. Yo me haré cargo de la manutención de Bella como lo he hecho desde el día que nació al 100% y no porque su papá no quiera o no le importe, simplemente porque en este momento su situación no se lo permite”.

