El presidente de la República, Martín Vizcarra, negó categóricamente estar implicado en actos de corrupción en relación a la obra Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional de Moquegua, señalado por un aspirante a colaborador eficaz. El mandatario negó haber recibido S/1 millón de parte del consorcio Obrainsa-Astaldi.

El jefe de Estado dijo no creer que sea casualidad que salga esta declaración después de que expresara su extrañeza sobre por qué demoraban tanto las investigaciones a los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht.

“Ayer que reclamé qué pasa con las investigaciones (del caso Odebrecht), al día siguiente sale un titular de una investigación que se supone que es reservada, pero ya está en primera plana sobre las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz para intimidar al presidente, incluso para querer vacarme y callarme. Ni uno ni otro”, manifestó.

Al respecto, dijo que es “claro y categórico” en señalar que desde el primer día de su gobierno ha luchado contra la corrupción en todos los actos que ha tomado y ha actuado en forma correcta, limpia y transparente, afectando a grandes intereses.

Consideró además que se buscaría intimidarlo y vacarlo de la Presidencia de la República. “He dicho que siempre daré la cara, no me corro, seguiré luchando contra la corrupción, ¿creen que con esto me van a doblegar?, están muy equivocados, asumo cualquier consecuencia de mi combate contra la corrupción y vamos a seguir trabajando en ese sentido”, afirmó.

Indicó que dará las explicaciones que corresponda sobre este proyecto a la fiscalía y a la población, a quién debe su respaldo y su confianza.

“Ni un milímetro atrás, no vamos a retroceder en la conducción de nuestra principal bandera: la lucha contra la corrupción”, afirmó.